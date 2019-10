Séoul insiste sur la nécessité de prendre en considération la sensibilité du secteur agricole

Photo : YONHAP News

La ministre déléguée au Commerce extérieur Yoo Myung-hee a rencontré hier à Washington le représentant américain au Commerce (USTR) Robert Lighthizer. Le statut de pays en développement de la Corée du Sud à l’OMC a été au cœur de leur conversation qui a duré environ une heure.Yoo a alors annoncé à son interlocuteur que Séoul allait prendre sa décision en prenant en compte la sensibilité du secteur agricole. Elle a précisé que son impact sur l’économie nationale restait la priorité des priorités et qu’elle continuerait de communiquer avec les professionnels concernés.La ministre en a profité pour renouveler sa demande à Washington de ne pas appliquer le fameux article 232 de sa loi commerciale visant à imposer de nouveaux tarifs douaniers sur les automobiles sud-coréennes, et ce en considération de l’amendement de leur accord bilatéral de libre-échange et des investissements mutuellement bénéfiques.