Séoul et Washington entament les négociations sur le partage des coûts de défense conjointe

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington vont mener leur deuxième round de négociations sur le financement de la présence des GI’s dans la péninsule aujourd’hui et demain à Honolulu, aux Etats-Unis. L’occasion pour eux de conclure le 11e accord SMA (special measures agreement) qui s’appliquera l’année prochaine.La délégation sud-coréenne est dirigée par Jeong Eun-bo, négociateur en chef de ce dossier, et celle américaine par James DeHart, conseiller principal du bureau des affaires politico-militaires.La première séance s’est tenue en septembre dernier dans la capitale sud-coréenne. Washington avait alors réclamé une revalorisation considérable des frais. La somme exacte n’est pas connue, mais elle est estimée à 5 milliards de dollars compte tenu des revendications jusqu’à présent du pays de l’oncle Sam.Selon DeHart, les dépenses liées au stationnement des militaires américains doivent être réparties avec les pays partenaires qui en jouissent. Jeong, de son côté, a affirmé réaliser un partage équitable des coûts dans le cadre de cette alliance bilatérale.Cette année, le pays du Matin clair a versé 1 039 milliards de wons, l’équivalent de 795 millions d’euros pour la défense conjointe.