Ligue des Champions : Son Heung-min inscrit deux buts face à l’Etoile rouge de Belgrade

Photo : KBS News

Le joueur de football Son Heung-min, évoluant dans l’équipe anglaise de Tottenham, a marqué hier soir un doublé lors du match contre l’Etoile rouge de Belgrade en Ligue des champions de l'UEFA. Il s’agit de ses quatrième et cinquième buts de la saison.Le jeune sud-Coréen de 27 ans a ainsi égalé le record de Cha Bum-geun, le footballeur sud-coréen qui a inscrit le plus de buts en Europe, toutes compétitions confondues.Son a marqué son premier but, le deuxième du match, à la 16e minute de la première mi-temps, servi par Erik Lamela. Sa deuxième réalisation a eu lieu juste avant la pause, profitant d’une erreur de marquage de la défense du club de la capitale serbe.Les Spurs ont écrasé leur adversaire du jour 5 à 0, leur première victoire de la saison dans cette compétition. Ils prennent ainsi la 2e place avec quatre points.