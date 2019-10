Le ministre de la Réunification voit toujours un espace de coopération dans les relations avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Tout comme le groupe Hyundai Asan, le ministre de la Réunification se dit lui aussi préoccupé par les instructions données par Kim Jong-un visant à faire évacuer les infrastructures sud-coréennes aux monts Geumgang.Lors d’une réunion à huis clos qui se tenait ce matin avec des députés du Minjoo, la formation présidentielle, Kim Yeon-chul a affirmé qu’il faudrait prêter attention à ces propos négatifs. Il a précisé qu’une analyse aussi minutieuse que possible serait nécessaire afin de savoir s’il s’agit d’un véritable changement de politique ou d’un autre signal que le dirigeant souhaite faire passer.Il s’est quand même voulu rassurant. Selon lui, il y a encore un espace de coopération importante dans les relations Séoul-Pyongyang. Il est allé jusqu’à dire qu’avant la fin de l’année, une ou deux opportunités de dialogue entre les deux Corées et entre le Nord et les USA se présenteront et qu’il faudra les saisir pour améliorer la situation.Toujours au cours de la même réunion, Kim a évoqué la nécessité pour les deux voisins de lancer une coopération en matière de désinfection contre le virus de la peste porcine africaine et de l’associer à terme à celle dédiée au domaine de l’élevage.Son ministère a de son côté annoncé avoir commencé à en savoir davantage sur les intentions de Pyongyang. Et d’ajouter que si celui-ci le demandait, Séoul pourrait engager à tout moment des consultations avec lui sur son futur projet.