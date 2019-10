Cigarette électronique : les autorités tirent la sonnette d’alarme

Photo : KBS News

Le gouvernement a appelé aujourd’hui la population, en particulier les adolescents, à arrêter de consommer les cigarettes électroniques contenant des cartouches liquides. Une annonce rendue publique après un premier cas suspect de maladie liée au vapotage. Selon le ministère de la Santé, un homme d’une trentaine d’années souffre d’une pathologie pulmonaire après avoir vapoté pendant deux ou trois mois. Aux Etats-Unis, 1 400 personnes ont vu leur fonction respiratoire se dégrader, et 33 ont perdu la vie.Les autorités comptent former un groupe d’experts du secteur privé et public afin de trouver d’autres cas présumés. Elles prévoient également de détecter les ingrédients nocifs de ces e-cigarettes et de mettre la lumière sur les impacts de celles-ci sur le corps humain.Les cigarettes électroniques aromatisées qui incitent les adolescents à fumer, vont devenir interdites, étape par étape. La loi sera aménagée d’ici la fin de l’année en vue de renforcer les réglementations sur l’industrie concernée. La tige, la racine du tabac et la nicotine seront, par exemple, inclues dans le champ de la cigarette.Les vapoteuses gagnent en popularité en Corée du Sud. Ces marchandises entièrement importées ont vu leurs ventes être multipliées par 40 ces 12 derniers mois.