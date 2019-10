DMZ : l’UNC annonce accepter la plupart des demandes d’autorisation pour les visites à des fins non militaires

Photo : YONHAP News

Le Commandement des Nations unies en Corée (UNC) a réagi aujourd’hui aux propos tenus lundi par le ministre de la Réunification.Lors de l’audit parlementaire de l’action de son ministère, Kim Yeon-chul a répondu à la question de l’octroi d’autorisations par le commandement aux demandes d’entrée dans la zone démilitarisée (DMZ) qui sépare les deux Corées.Selon lui, l’accord d’armistice de 1953 stipule que ce droit doit être limité aux accès à des fins militaires. Cela dit, l’UNC contrôle aussi ceux à des fins non militaires, comme par exemple les déplacements pour les enquêtes sur l’environnement ou sur le patrimoine culturel. Kim a ajouté croire qu’il faudrait davantage de fondements juridiques et institutionnels pour autoriser les visites à caractère civil. Des propos relayés dans les médias.Dans un communiqué de presse publié aujourd’hui, l’UNC a affirmé que l’information n’était pas correcte et qu’il respectait pleinement la souveraineté nationale de la Corée du Sud. Il a également rétorqué avoir accepté 93 % des plus de 2 200 demandes d’autorisation déposées depuis 2018. Il s’agissait d’opérations de désinfection du virus de la fièvre porcine dans la DMZ et de visites d’inspection visant à restaurer les liaisons ferroviaires intercoréennes.