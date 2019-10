Le Parquet accepte la demande de suspension de peine de Shin Kyuk-ho

Photo : KBS News

Le Parquet a accepté aujourd’hui d’examiner la requête déposée par le fondateur du groupe Lotte portant sur la suspension de l’exécution de sa peine.La semaine dernière, Shin Kyuk-ho, 97 ans, a été condamné par la Cour suprême à trois ans de prison ferme et à une amende de 3 milliards de wons, soit 2,3 millions d’euros, pour détournement de fonds et abus de confiance, entre autres. Mais il demeure libre en raison de son état de santé.Ses avocats, à l’origine de cette demande, ont expliqué que le patriarche du 5e plus gros conglomérat sud-coréen souffrait de démence, qu’il se déplaçait en fauteuil roulant et qu’il avait du mal à communiquer.Le ministère public a tenu à vérifier son état de santé. Résultat : il est difficile pour lui de purger cette peine qui risque d’aggraver son état. Il procédera à un nouvel examen des dossiers le concernant avant de prendre sa décision finale.