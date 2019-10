Hyundai, Samsung et LG dans le top 10 des déposants de brevets des véhicules autonomes

Photo : YONHAP News

Trois conglomérats sud-coréens figurent sur la liste des dix entreprises qui possèdent le plus de brevets liés à la conduite autonome. Tel est le résultat du rapport dévoilé aujourd’hui par IPlytics, plateforme allemande d'étude de marché.Hyundai Motor se positionne au 6e rang avec 369 brevets, et Samsung Electronics et LG Electronics en comptent chacun 367, se plaçant ex aequo en 7e position. C’est le constructeur japonais Toyota qui arrive en tête avec 1 143 licences. Viennent ensuite ses concurrents américains Ford et General Motors. La moitié de la liste est occupée par des sociétés spécialisées dans les TIC.Selon ce rapport, LG, Samsung et l’entreprise chinoise Huawei sont sélectionnées pour avoir le plus contribué à la standardisation des technologies intégrées dans les véhicules autonomes. Les normes techniques qu’ils ont proposées représentaient 27 % de l’ensemble.S’agissant des brevets essentiels (SEP), le géant chinois en dénombre 49 et se classe premier. Il s’agit d’un brevet concernant les techniques primordiales que les autres firmes doivent obligatoirement acheter pour fabriquer les produits concernés. LG et Samsung se place respectivement au 2e et 4e rang.D’après IPlytics, 18 260 brevets ont été déposés dans ce secteur cette année, soit quatre fois plus qu’en 2016.