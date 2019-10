Kent Harstedt : la Suède invitera de nouveau Washington et Pyongyang à Stockolm

Photo : YONHAP News

L’émissaire spécial du ministère suédois des Affaires étrangères pour la péninsule coréenne Kent Harstedt est en voyage à Séoul. Avant d’être reçu par ses interlocuteurs dont le négociateur sur la question du nucléaire Lee Do-hoon et la chef de la diplomatie Kang Kyung-wha, il a donné aujourd’hui une conférence de presse.A cette occasion, le haut diplomate a annoncé que son pays enverrait dans les prochaines semaines de nouvelles invitations à la Corée du Nord et aux Etats-Unis pour qu’ils puissent reprendre à Stockholm leurs négociations de travail sur le nucléaire.Les derniers pourparlers du genre y avaient eu lieu le 5 octobre, mais s’étaient achevés sans aucun accord. D’après l’envoyé suédois, les délégués des deux pays avaient alors mené avec franchise et honnêteté ces discussions, et celles-ci s’étaient déroulées plus longtemps que prévu.Difficile de parler d’échec et, pour lui, la fenêtre d’opportunité pour les relancer reste toujours ouverte. Son pays continuera de jouer un rôle de facilitateur pour la poursuite du dialogue nord-coréano-américain.Harstedt s’est aussi dit optimiste à l’égard des résultats définitifs de ces négociations, même si la circonspection est de mise.