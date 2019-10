La Corée du Sud s’est réveillée sous un ciel nuageux qui a persisté toute la journée. Les éclaircies se sont faites extrêmement rares et des pluies sont mêmes attendues en soirée dans la pointe sud-est de la péninsule.Du côté des températures, elles monteront jusqu’à 22°C dans la capitale ainsi qu’à Busan et sur l’île de Jeju. Elles atteindront 20°C du côté de Daegu et 19°C à Daejeon.