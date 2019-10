Pyongyang souligne l’ « amitié solide » entre Kim et Trump

Photo : YONHAP News

Serait-ce un nouveau signe positif pour une reprise prochaine des négociations entre Pyongyang et Washington ? La Corée du Nord a mis l’accent sur le maintien de l’amitié et la confiance mutuelle entre les dirigeants des deux pays via un commentaire publié ce matin et signé du conseiller du ministre des Affaires étrangères, Kim Kye-gwan. Dans la foulée, le pays communiste a souhaité que ce lien particulier permette de surmonter les obstacles actuels afin d’améliorer les relations bilatérales.Le texte reproche, néanmoins, à la classe politique ainsi qu’aux officiels de l’administration américaine de conserver des positions hostiles contre le régime de Kim Jong-un à cause de préjugés idéologiques. Enfin, le document appelle les Etats-Unis à prendre une décision audacieuse, affirmant vouloir voir si ceux-ci agiront avec sagesse d’ici la fin de l’année.Ainsi, l’attention se porte désormais sur une éventuelle relance du dialogue nord-coréano-américain, jusqu’alors dans l’impasse depuis la déconvenue des pourparlers de travail qui se sont tenus début octobre à Stockholm.Hier, l’émissaire spécial du ministère suédois des Affaires étrangères pour la péninsule coréenne, Kent Harstedt, a fait savoir que son gouvernement envisageait d’inviter les deux camps pour qu’ils puissent reprendre les négociations dans la capitale suédoise.