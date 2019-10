L’épouse de Cho Kuk en détention provisoire

Photo : YONHAP News

Chung Kyung-shim, l’épouse de l’ex-ministre de la Justice Cho Kuk est en détention provisoire. Le tribunal a décidé, aux premières heures de ce jeudi, de son arrestation, acceptant la demande de mandat d’arrêt à son encontre.Le juge qui l’a délivré a expliqué qu’ « un nombre considérable de chefs d’accusations, 11 au total, avaient été étayés et qu’un risque de destruction de preuves existait ». Des accusations liées notamment à la falsification de documents et à leur utilisation en vue de faciliter l’entrée de sa fille à l’université, ainsi qu’au détournement de biens sociaux à travers ses investissements dans un fonds privé.Sans surprise, les avocats de Chung les ont rejetées, préférant parler d’enquêtes « excessives et partiales ». Ils ont en conséquence souligné la nécessité pour leur cliente d’être jugée, sans pour autant être détenue.Quoiqu’il en soit, son incarcération intervient 58 jours après que le Parquet a ouvert ses investigations sur de multiples soupçons de corruption et d'irrégularités impliquant l’ancien ministre et sa famille. Les enquêteurs peuvent la maintenir en détention pendant au maximum 20 jours.Et il existe désormais une forte probabilité que Cho Kuk soit lui aussi convoqué et entendu par le Parquet. Celui-ci le soupçonne d’être impliqué dans certaines accusations visant son épouse. Cho a démissionné de son poste il y a dix jours.