Washington reste prudent à l’annonce de Kim Jong-un sur le site touristique des monts Geumgang

Photo : YONHAP News

L’administration américaine fait preuve de prudence quant à l’information publiée hier par les médias nord-coréens, selon laquelle Kim Jong-un a ordonné la destruction du site touristique aménagé par la Corée du Sud aux monts Geumgang.Le département d’Etat ne l’a pas encore officiellement commentée. Et Donald Trump n’en a fait aucune mention lui non plus sur son compte Twitter.Cependant, les médias locaux ont relayé cette information. Selon le Washington Post, les déclarations du dirigeant nord-coréen illustrent sa déception à l’égard du blocage des projets économiques intercoréens, suite à l’impasse des négociations sur le nucléaire entre Pyongyang et Washington.De son côté, l’agence AP a rapporté que cette impasse compromettait l’éventuelle reprise des circuits touristiques sud-coréens sur le site. Des excursions suspendues depuis 2008.Toujours selon ce média, il n’est pas certain que le pays communiste envisage vraiment de réaménager le complexe à sa façon, ou alors il cherche simplement à augmenter sa pression sur son voisin du Sud afin que celui-ci redémarre le programme. Quoi qu’il en soit, l’annonce de Kim III sonne comme un sévère désaveu pour le président sud-coréen Moon Jae-in, qui souhaite toujours relancer la coopération économique Nord-Sud.Pourtant, la Cheongwadae se voulait rassurante en estimant que, même si le chemin n’était pas toujours facile, la porte du dialogue avec le régime de Pyongyang restait toujours ouverte.