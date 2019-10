« Fast track » : les partis politiques entament des discussions

Photo : YONHAP News

Après l’audit parlementaire, place maintenant aux deux projets de loi hautement controversés et désignés en avril dernier, des textes à débattre dans le cadre du « fast track » ou processus accéléré. L’un porte sur la réforme du Parquet, y compris la création d'une agence en charge de l'enquête et de la poursuite dans les affaires de corruption de hauts fonctionnaires. L’autre sur la réforme des élections législatives, en particulier le redécoupage des circonscriptions et la composition des députés. Ces projets devraient passer au vote à l’Assemblée nationale d’ici environ un mois.Dans ce contexte, les trois groupes parlementaires ont eu, hier, leurs premières réunions de travail sur les orientations à prendre pour les traiter. Mais ils ont dû se contenter de constater la position de chaque formation.Le Minjoo, le parti au pouvoir, a appelé le Parti Liberté Corée (PLC), la première force d’opposition, à présenter une nouvelle proposition au lieu de répéter son hostilité contre ces projets de loi. Dans la foulée, la formation présidentielle a fait pression sur le PLC, avertissant qu’elle pourrait de nouveau former une alliance avec les quatre autres partis.De leur côté, le Bareun-Avenir, la 2e force d’opposition, et les deux autres partis progressistes mineurs que sont le Parti de la justice et le Parti pour la paix, se sont alignés sur des associations civiles en demandant de faire passer, tout d’abord, le projet sur la réforme électorale. A l’adresse du Minjoo, ils ont appelé à consolider une alliance sur le fast track au lieu d’essayer de trouver un compromis avec le PLC.