Washington soutient la position de Séoul sur les vols d’avions russes au-dessus de la KADIZ

Photo : YONHAP News

À propos de l'entrée des avions russes dans la KADIZ, le département d’Etat américain a manifesté un soutien indéfectible à la position de Séoul. Effectivement, il a annoncé que Washington travaillait en étroite coordination avec son allié sud-coréen et continuait de scruter de près l’évolution de la situation. Le ministère américain a par ailleurs ajouté que son pays empêcherait toute nouvelle intrusion russe susceptible de déstabiliser la sécurité dans la région et que son engagement en matière de défense de ses alliés restait inébranlable.Les Etats-Unis ont aussi fait part de leur soutien, lorsqu’en juillet, des appareils chinois et russes ont survolé la zone d’identification de défense aérienne sud-coréenne. C’est le Pentagone qui en avait fait état à l’époque.