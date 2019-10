Séoul versera une prime à l’emploi à 100 000 jeunes d’ici 3 ans

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul a décidé d’accorder la prime pour l’emploi à 100 000 jeunes d’ici trois ans. Cela fait quatre ans que la capitale a mis en place ce dispositif. Il s’agit de verser 500 000 wons, soit environ 380 euros par mois pendant six mois aux jeunes chercheurs d’emplois âgés de 19 à 34 ans sous réserve de certaines conditions à remplir.D’après la municipalité, la moitié des bénéficiaires ont réussi à trouver un emploi ou à monter une entreprise. Encouragée par cette réussite, elle envisage d’en augmenter le nombre, de 7 000 individus actuellement à 30 000 par an. Dans cette perspective, elle va assouplir les conditions d’octroi de cette prime afin que presque tous les jeunes en quête d’un emploi puissent en profiter.Le maire de Séoul, Park Won-soon, a expliqué qu’il s’agissait, de facto, d’un revenu de base.Ce n'est pas tout. À partir de l'année prochaine, la ville offrira aussi aux jeunes une aide au logement de l’ordre de 200 000 wons, l’équivalent de 150 euros par mois pendant dix mois. Pour ce faire, la municipalité projette de débloquer un total de 500 milliards de wons, (385 millions d’euros) d’ici trois ans afin de soutenir les premiers pas des jeunes dans la vie active et leur insertion dans la société.