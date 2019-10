Tomas Quintana inquiet d’un rapatriement forcé de transfuges nord-coréens en Chine

Photo : YONHAP News

Le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’Homme en Corée du Nord a appelé hier Pékin à faire preuve de circonscription sur la question des nord-Coréens qui ont fui vers la Chine. Tomas Ojea Quintana a lancé cet appel dans une conférence de presse tenue hier au siège de l’Onu à New York.Selon lui, un rapatriement forcé des transfuges nord-coréens est contraire au « principe de non-refoulement ». Ce principe clé du droit international relatif aux réfugiés stipule qu’« aucun Etat n’expulsera, de quelque manière que ce soit, un réfugié vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée ».Le diplomate onusien a souligné en même temps que l’organisation internationale discutait de la situation humanitaire en Corée du Nord pour chercher les moyens de défendre les droits et les intérêts des habitants, et non pas pour menacer le système de leur pays.Quintana s’est exprimé aussi devant l’une des commissions de l’assemblée générale des Nations unies. Il a alors indiqué que depuis août 2016, date à laquelle il a débuté son mandat de rapporteur, la situation dans le nord de la péninsule ne s’était pas notablement améliorée.