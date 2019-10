Taxis : rassemblement devant le Parlement contre le service de transport Tada

Photo : YONHAP News

Les taxis opérant à Séoul ont organisé, hier, une grande manifestation contre Tada, une application qui loue des véhicules de 11 places avec chauffeur.Les manifestants ont affirmé que l’opérateur de cette plateforme de service de transport, Value Creators & Company (VCNC), a violé la législation sur le transport, qui interdit de mener notamment des activités lucratives avec des voitures de location. Ils ont également dénoncé le fait que VCNC ne garantissaient aucun statut à ses conducteurs. Enfin, ils ont martelé que les véhicules Tada n’étaient pas couverts par des assurances et que par conséquent, les passagers ne pouvaient bénéficier d’une couverture en cas d’accident. 15 000 personnes se sont mobilisées lors de ce rassemblement, d’après l’organisateur.Un peu plus tôt cette année, le 7 octobre plus précisément, l’opérateur de Tada a dévoilé son projet d’augmenter de 10 000 unités son parc automobile. Une annonce qui a provoqué une levée de bouclier chez les associations de taxis. Elles ont organisé, depuis le 15 octobre, des rassemblements devant les sièges du groupe SK, l’opérateur numéro un des télécommunications, du Minjoo, le parti au pouvoir et de l’agence de l’emploi et du travail de Séoul.Dans ce contexte, VCNC a publié, hier, un communiqué proposant l’ouverture d’un dialogue avec les associations de taxis ainsi que le gouvernement. Dans la foulée, il a annoncé suspendre son plan d’accroissement du nombre de véhicules jusqu’à la fin de cette année.