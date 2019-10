Moon Jae-in propose trois domaines de coopération à l’Espagne

Photo : YONHAP News

A l’occasion de la visite du Roi d’Espagne Felipe VI en Corée du Sud, le président de la République Moon Jae-in a proposé de renforcer la coopération avec Madrid dans trois domaines : les TICs, et plus particulièrement les services basés sur la 5G tels que les véhicules autonomes ou les villes intelligentes, les énergies renouvelables, afin de lutter contre le réchauffement climatique, et enfin le renforcement de la percée conjointe sur des marchés tiers, en particulier dans le secteur de la construction et des infrastructures.Le chef de l’Etat sud-coréen en a fait part ce matin, au cours d’un forum d’affaires sud-coréano-espagnol. Dans son discours, il a mis l’accent sur de nombreux points communs entre les deux pays péninsulaires, qui portent tous deux un rôle de porte d’entrée vers le continent.Dans la foulée, le président Moon a affirmé que la Corée du Sud souhaitait devenir, à l’instar de l’Espagne, un Etat qui saurait pleinement mettre en valeur ses avantages géopolitiques pour, à l’avenir, instaurer la paix et la prospérité dans la péninsule.