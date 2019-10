Corée du Nord : 1,4 milliard de dollars de déficit commercial vis-à-vis de la Chine entre janvier et août

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord devrait accuser, cette année, une perte commerciale record dans le cadre de ses échanges avec la Chine. D’après les chiffres recensés par le Centre international du commerce (ITC) et relayés aujourd’hui par la Voix de l’Amérique (VOA), le déficit commercial de Pyongyang à l’égard de Pékin entre janvier et août s’élève à 1,4 milliard de dollars.Si cette tendance se poursuit, le déficit devrait dépasser les 2 milliards de dollars, un chiffre enregistré l’année dernière.En cause : les importations en provenance de l’empire du Milieu ont retrouvé leur niveau précédant l’application des sanctions contre le régime ermite, alors que les exportations vers son allié chinois sont restées largement en dessous de celles d’avant les sanctions.