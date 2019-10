Séoul et Tokyo s’engagent à poursuivre le dialogue pour dénouer le conflit

Photo : YONHAP News

À l’occasion d’un entretien en marge de la cérémonie d’intronisation de l’empereur Naruhito, Lee Nak-yon et Shinzo Abe se sont accordés pour dire qu’il leur faudrait davantage communiquer afin de dégeler les tensions bilatérales actuelles.C’est la première fois que les chefs de gouvernement des deux pays se rencontrent en tête-à-tête depuis que la Cour suprême sud-coréenne a rendu le verdict ordonnant les entreprises nippones concernées d’indemniser les victimes de travail forcé perpétré pendant la Seconde guerre mondiale.Leur discussion s’est déroulée pendant 21 minutes alors qu’il devait initialement n’en durer que dix. Lee et Abe sont convenus que Séoul et Tokyo avaient besoin d’apaiser les tensions exacerbées de ces derniers mois.Le Premier ministre sud-coréen a notamment demandé la poursuite du dialogue et des échanges à travers différents canaux, y compris ceux entre les autorités diplomatiques. Proposition consentie par son interlocuteur nippon.De son côté, Shinzo Abe a évoqué l’accord sur le dédommagement économique pour les préjudices subis lors de l’occupation japonaise, signé en 1965, affirmant qu’il fallait respecter les promesses faites entre les Etats. Lee a répondu que la Corée du Sud n’avait jamais manqué de respect à ce traité et qu’elle continuerait de le faire.Enfin, Lee Nak-yon a transmis à Shinzo Abe la lettre du président Moon Jae-in se félicitant de l’avènement de l’ère Reiwa, ce à quoi le chef du gouvernement nippon a exprimé ses gratitudes.Le contenu exact de cette lettre n’a cependant pas été dévoilé. Mais Séoul a expliqué avoir proposé de déployer des efforts, chacun de leur côté, afin de mettre fin à différents conflits en suspens. Quant à un éventuel sommet Moon-Abe, l’exécutif a fait savoir qu’il n’y avait à l’heure actuelle pas de propositions concrètes, mais que la porte restait toujours ouverte.