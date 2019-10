Le service par contournement Wavve compte plus d’utilisateurs que Netflix en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Depuis son lancement le mois dernier au pays du Matin clair, le service d’offre de vidéo en ligne (OTT) Wavve aurait dépassé l’américain Netflix en termes de nombre d’utilisateurs. Ce service par contournement a été créé conjointement par les chaînes hertziennes sud-coréennes (KBS, SBS et MBC) et le premier opérateur de télécommunications SK Telecom.C’est ce que révèle une étude réalisée par IGA Works, entreprise sud-coréenne spécialisée dans les plateformes de big data en ligne. D’après ses données, Wavve arrive en tête avec 2,64 millions d’abonnés contre 2,17 millions pour Netflix. Même constat pour le nombre quotidien d’utilisateurs, avec 800 000 en moyenne sur l'OTT contre 500 000 chez son premier concurrent.Reste à savoir si Wavve saura maintenir ce succès, dopé à la fois par un effet d’annonce et une importante campagne de publicité. En effet, le nombre d’abonnés payants ne s’élève pour le moment qu’à 1,3 million et la note moyenne donnée à l’application sur Google Play n’est que de 1,5 point sur 5.