Les moitiés est et ouest de la Corée du Sud ont connu des fortunes différentes aujourd’hui. Tout d’abord, l’Est s’est réveillé sous une couverture nuageuse avant l’arrivée de pluies, qui devraient se poursuivre jusqu’à demain matin. L’Ouest quant à lui a varié entre nuages et éclaircies au fil de la journée.Mais peu importe la météo puisque les températures restent toujours très agréables avec 23°C à Séoul et Incheon, 22°C à Daejeon et sur l’île de Jeju, et 21°C à Busan et Daegu.