Kang et Harstedt échangent sur le résultat des derniers pourparlers Washington-Pyongyang

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères s’est entretenue, hier à Séoul, avec l’émissaire spécial du ministère suédois des Affaires étrangères pour la péninsule coréenne au sujet du résultat des dernières négociations nord-coréano-américains tenues le 5 octobre à Stockholm.Kang Kyung-hwa en a profité pour saluer le rôle de la Suède dans le processus de dénucléarisation du pays communiste. De son côté, Kent Harstedt a exprimé le soutien de son gouvernement suédois concernant les efforts de Séoul pour réaliser une dénucléarisation complète de la péninsule et installer une paix permanente dans la région. Dans la foulée, il s’est engagé à apporter une contribution constructive afin d’atteindre ces objectifs.Kang et Harstedt se sont également réjouis d'une plus large coopération menée par Séoul et Stockholm sur sur le dossier nord-coréen, notamment dans les négociations sur le nucléaire avec le régime de Kim Jong-un.Avant-hier, le diplomate suédois avait fait savoir, lors d’une conférence de presse, que son gouvernement envisageait d’inviter à nouveau les Etats-Unis et la Corée du Nord à venir à Stockholm reprendre leurs pourparlers de travail.