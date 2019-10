Un drone équipé d’un LiDAR survole Dokdo pour la première fois

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est la journée des îlots Dokdo, situés en mer de l’Est. A cette occasion, l’Institut national de recherches de l’Administration du patrimoine culturel a fait survoler un drone équipé d’une télédétection par laser (LiDAR) au-dessus de Dokdo. L'objectif est de photographier la zone de protection naturelle de ces îlots appartenant au territoire coréen mais revendiqués sans cesse par le Japon. Ils sont désignés d'ailleurs comme le 336e patrimoine naturel du pays.Le système LiDAR est une technique de mesure à distance. Cet équipement projette un laser sur les objets et calcule le temps mis par cette lumière pour revenir vers son émetteur. De cette manière, cet appareil permet de mesurer plus précisément le contour des îlots, qui était jusqu’à présent difficile à identifier en raison des arbres.Souvent employée pour l’élaboration de cartes géographiques ou l’observation météorologique, cette technologie est utilisée pour la première fois dans le cadre de la gestion d’un patrimoine.À l’avenir, ce drone LiDAR sera mobilisé pour d’autres recherches sur des zones de protection naturelle et des patrimoines culturels du pays.