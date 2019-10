La Corée du Sud renonce au statut de pays en développement à l’OMC

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a annoncé sa décision de ne plus conserver son statut de pays en développement au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).Ce matin, l’exécutif a déclaré, à l’issue d’une réunion des ministres chargés de l’économie, qu’il n’allait plus revendiquer les faveurs accordées aux Etats en développement lors des prochaines négociations commerciales.Mais l’administration a ajouté qu’elle allait préserver le droit de négocier des assouplissements pour les produits agricoles dits sensibles, notamment le riz.Le gouvernement a également souligné que les avantages liés au statut en question pourront être maintenus jusqu’aux prochaines négociations. Celles-ci n’étant pas prévues à court terme, il a affirmé que le pays serait en mesure de se préparer pour faire face à cette nouvelle donne.La Corée du Sud avait revendiqué ce statut lors de son adhésion à l’OMC en 1995. Mais l’année suivante, à l’occasion de son entrée dans l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), elle avait déclaré ne plus y faire recours excepté dans le secteur agricole et ceux liés au changement climatique.