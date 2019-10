Tentatives de cyberattaques contre les responsables du PAM et de l’Unicef chargés du dossier nord-coréen

Photo : KBS News

Les responsables du Programme alimentaire mondial (PAM), de l’Unicef et de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en charge des affaires nord-coréennes ont annoncé avoir fait l’objet de tentatives de piratages depuis le début de cette année.C’est ce qu’ont relayé l’agence AFP et le site américain Axios, citant un rapport de l’entreprise américaine spécialisée dans la cybersécurité, Lookout Security. Selon cette dernière, les pirates ont envoyé des e-mails dans lesquels sont inscrits des adresses de faux sites, sous prétexte, entre autre, de mener un sondage. Ils auraient ainsi tenté de collecter les données personnelles des individus ciblés. D’après un responsable de cette société, il est rare que les ONG soient attaquées de cette manière.Le rapport n’a pas précisé l’auteur de ces attaques ni si ces tentatives ont atteint leur objectif. Néanmoins, Axios a avancé qu’il était possible que la Corée du Nord les ait orchestrées.Pour rappel : le PAM et l’Unicef mènent, depuis longtemps, des programmes d’aide humanitaire pour le pays communiste, souvent en coopération avec la Corée du Sud. Séoul a apporté une contribution financière à ces deux organisations internationales, respectivement de 4,5 millions et de 3,5 millions de dollars, afin d’aider les habitants du royaume ermite.