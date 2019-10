Séoul et Washington achèvent le 2e round des négociations sur le partage des coûts de défense conjointe

Photo : KBS News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont terminé leur deuxième round de négociations en vue de conclure le 11e accord sur les mesures spéciales (SMA), ces deux derniers jours à Honolulu, à Hawaï. Il s’agit d’un accord portant sur les coûts que les deux alliés assumeront respectivement pour le stationnement des quelques 28 500 soldats américains dans le sud de la péninsule.A la table des négociations se trouvaient, entre autre, Jeong Eun-bo, nouveau chef sud-coréen en charge de ce dossier, et son homologue américain James DeHart. Les deux délégations ont discuté de l’étendue des frais à partager pour la défense conjointe ainsi que le niveau de la hausse des coûts. Alors que Séoul souhaite rester dans la fourchette actuelle, à savoir aux alentours de 1 038 milliards de wons, soit 883 millions de dollars, les Etats-Unis réclament une revalorisation exhorbitante de ce montant, de l’ordre de 5 milliards de dollars.Actuellement, le SMA comporte trois postes de dépenses, à savoir les coûts liés au personnel, les frais de construction à des fins militaires ainsi que les dépenses pour le ravitaillement. Le pays de l’oncle Sam souhaiterait en ajouter un qui n’est autre que le soutien aux opérations, telles que les frais de déploiement d’armes stratégiques.A ce propos, la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères Kang Kyung-hwa a émis sa réserve. En effet, elle a déclaré hier que les négociations devraient se dérouler sans sortir du cadre maintenu jusqu’à présent.L’équipe de Jeong devrait arriver aujourd’hui à Séoul. Les deux pays alliés étudieront les résultats de ce second round et organiseront bientôt une 3e session de négociations à Séoul.Le 10e accord sur les mesures spéciales actuellement en vigueur arrivera à expiration à la fin de cette année. Les deux alliés se sont engagés à conclure le prochain SMA avant cette échéance. Cependant, la prochaine étape s’annonce d’ores et déjà compliquée, en raison de ce grand écart.