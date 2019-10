Joute verbale entre Pyongyang et Washington à l'ONU

Photo : KBS News

La Première Commission, chargée des questions de désarmement et de sécurité internationale au sein des Nations unies, a entamé le 22 octobre dernier son débat thématique sur les armes nucléaires. A cette occasion, elle a évoqué l’importance du dialogue entre Pyongyang et Washington pour régler la question de la dénucléarisation.La Corée du Nord a réagi en demandant aux Etats-Unis de cesser les actes hostiles à son égard et en exigeant la mise en place de nouvelles modalités d’ici la fin de l’année.Par ailleurs, le royaume ermite a fait savoir que la Maison blanche n’arriverait pas à le dompter avec des sanctions, précisant que Pyongyang ne comptait en effet plus sur la levée de celles-ci, qui ont poussé sa nation à se rétablir par ses propres moyens.Un représentant américain a immédiatement riposté à ces déclarations, sans toutefois hausser le ton. Il s’est contenté de réitérer la position de son gouvernement appelant le régime communiste à revenir à la table des négociations nucléaires avec Washington.