La Corée du Sud renonce au statut de pays en développement à l’OMC

Photo : YONHAP News

Depuis son adhésion à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 1996, la Corée du Sud conservait son statut de pays en développement uniquement pour le secteur agricole et ceux liés au changement climatique.Cependant, le gouvernement a expliqué qu’il était difficile de maintenir le statu quo étant donné la bonne situation économique du pays et le fait que d’autres Etats, qui ont également été pointés du doigt, avaient décidé de faire de même.En effet, le président américain Donald Trump a fait pression sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC), menaçant d’imposer des sanctions unilatéralement aux pays concernés si celle-ci ne prenait aucune mesure sur cette question d’ici jeudi, heure américaine. Il aurait pris en considération les taux des tarifs douaniers américains sur les automobiles, qui doivent être fixés le mois prochain, et les négociations en cours sur le partage avec Séoul des frais de séjour des GI’s dans le sud de la péninsule coréenne.L’exécutif s’est néanmoins voulu rassurant, affirmant qu’il aurait le temps de se préparer face à cette nouvelle donne, de nouvelles négociations n’étant pas prévues à court terme. Dans la foulée, il s’est engagé à faire de son mieux pour défendre les intérêts nationaux et améliorer la compétitivité du secteur agricole, en adoptant, entre autres, un système de paiement direct des denrées agricoles conforme aux intérêts publiques.Comme attendu, les associations des agriculteurs ont vivement protesté contre cette décision. Ils s’inquiètent notamment de la baisse du taux des droits de douane allant jusqu’à 513 % actuellement, et la réduction de moitié des subventions de l’État. Ils revendiquent la mise en place d’une commission ad-hoc chargée de soutenir le secteur agricole et l’augmentation du budget accordée à ce secteur vulnérable. S'y ajoutent l’adoption du système de paiement direct des denrées agricole en conformité avec les intérêts publics, qui consiste à payer plus cher les produits des petites fermes.