Choi Gate : début du procès renvoyé par la Cour suprême contre Lee Jae-yong

Photo : KBS News

Le vice-président du groupe Samsung s’est présenté aujourd’hui devant le tribunal dans le cadre de l’affaire dite « Choi Gate », qui a entraîné la destitution de l’ex-présidente de la République, Park Geun-hye.Interrogé par les journalistes, Lee Jae-yong s’est contenté de répondre qu’il se sentait navré d’avoir causé tant d’inquiétudes aux citoyens.L’héritier présomptif du premier conglomérat de Corée du Sud est soupçonné d’avoir transmis un total de 8,6 milliards de wons, soit environ 6,6 millions d’euros, de pots-de-vin à Choi Soon-sil, la confidente intime de la présidente déchue. Des dessous-de-table notamment sous la forme de contributions à un centre de sports géré par Choi, ainsi que trois chevaux pour sa fille qui fait de l’équitation.Le tribunal de première instance les a reconnues comme des pots-de-vin offerts en échange de faveurs, plus particulièrement concernant le processus de succession de Lee Jae-yong. Ainsi, la justice a condamné ce dernier à cinq ans de prison ferme. Cependant, la cour d’appel n’a pas estimé que Lee souhaitait recevoir de contreparties, et a ainsi réduit sa peine à deux ans et demi d'emprisonnement avec un sursis de quatre ans.Mais en août dernier, la Cour suprême a cassé le verdict de cette dernière, soutenant plutôt la sentence de la première instance.Si le nouveau procès confirme le montant du pot-de-vin de 8,6 milliards de wons, le numéro 2 du groupe Samsung risque d’être de nouveau incarcéré avec une augmentation de peine.