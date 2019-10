Energies renouvelables : les entreprises sud-coréennes travaillent avec le ministère philippin de la Défense

Photo : YONHAP News

Les entreprises sud-coréennes peuvent désormais participer au projet du ministère philippin de la Défense consacré aux énergies renouvelables. Il s’agit de construire des installations de production d’énergie solaire, éolienne et biologique pour une capacité totale de 100 MW sur un terrain détenu par le gouvernement local.Le ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Énergie a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord en ce sens avec le ministère de la Défense des Philippines. Ce projet a pour objectif de fournir de l’électricité aux sites militaires et aux régions environnantes. C’est la première fois que des sociétés sud-coréennes prennent part à une initiative de ce genre menée par le ministère de la Défense d’un autre pays.La signature de cet accord fait suite à celle d’un mémorandum d'entente (MOU) sur la coopération dans le domaine des énergies renouvelables à l’occasion de la visite du président philippin Rodrigo Duterte en Corée du Sud en juin dernier.