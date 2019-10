3 sud-Coréens primés au Festival de films d’Asie de l’Est à Londres

Photo : YONHAP News

La quatrième édition du Festival de films d’Asie de l’Est à Londres (LEAFF) a débuté ce jeudi 24 octobre au Leicester Square. Pour la cérémonie d’ouverture, les professionnels et amateurs de cinéma ont afflué à tel point que le théâtre qui compte 800 places a fait salle comble.Le public a crié de joie lorsque l’acteur sud-coréen Ryu Jun-yeol a fait son apparition sur le tapis rouge. C’est le film « EXIT », réalisé par Lee Sang-geun, qui était projeté en ouverture de cet événement.Avant la séance, trois sud-Coréens ont reçu des prix : « Etoile montante » pour Ryu Jun-yeol, l’acteur principal du film « Money », « Meilleur espoir féminin » pour Park Ji-hu, l’actrice principale de « The House of Hummingbird » et « Meilleur producteur » pour Han Jae-duk, le patron de « Sanai Pictures » qui a produit notamment le film « The Shameless ».Cette année, la programmation du LEAFF comptait pas moins de 60 films venus de 11 pays d’Asie sur le thème de « La crise, le chaos et la survie ». Pour cette édition, 22 films sud-coréens étaient présentés.