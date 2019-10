Lancement de la série iPhone 11 aujourd’hui en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le géant américain Apple a lancé aujourd’hui l’iPhone 11 sur le marché sud-coréen.D’après les opérateurs de télécommunications du pays, le volume des ventes réalisées sur simple réservation est presque identique à celui de la précédente série de smartphones de la marque à la pomme. Plusieurs modèles sont disponibles, à savoir l’iPhone 11 Pro, le mieux côté, suivi de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro Max.Ces smartphones haut de gamme et compatibles avec le réseau 4G ont ainsi fait preuve d’une grande popularité auprès de la clientèle sud-coréenne, alors que beaucoup imaginaient une baisse de la demande face à l’expansion rapide du réseau 5G. Ce réseau ne couvre cependant que certaines régions du pays et reste toujours difficile à accéder dans les lieux fermés.Dans ce contexte, de nombreux consommateurs, et plus particulièrement les fans d’Apple, pourraient opter pour un appareil connecté à la 4G plutôt qu’un des smartphones premiums lancés au second semestre par Samsung Electronics ou LG, tous compatibles au réseau 5G.