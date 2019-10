Moon Jae-in souhaite réformer le concours d’entrée à l’université

Photo : YONHAP News

Le président de la République a dirigé aujourd’hui, et pour la première fois, une réunion interministérielle sur la réforme de l’éducation. Selon lui, le système éducatif est confronté à une crise de confiance puisque les sud-Coréens sont de plus en plus nombreux à déplorer que l’éducation ne sert désormais qu’à transmettre, des parents aux enfants, leurs statuts et privilèges.Ainsi, le chef de l’Etat a déclaré que l’enjeu le plus crucial est de regagner la confiance de la population. A cette fin, il a demandé de passer en revue, de fond en comble, le régime spécial des concours d’entrée à l’université, qui tient compte essentiellement du livret scolaire.Ce système a été mis en place dans le but de privilégier les aptitudes et les compétences, lors de la sélection des nouveaux étudiants, plutôt que la note du Suneung, le baccalauréat sud-coréen. Or, cette modalité s’est révélée très dépendante des facteurs externes tels que les capacités financières ou autres des parents, ainsi que le niveau des lycées dans lesquels avaient étudié les candidats. Autre chose : le processus de sélection n’était pas transparent.D’après Moon, il n’est pas préférable, dans ce contexte, d’augmenter la part du régime spécial au détriment du régime normal, dont le critère principal est la note au Suneung. Le président a appelé ses ministres à trouver des solutions afin de corriger ce grand déséquilibre entre les deux régimes. L’objectif est de les faire appliquer notamment aux universités séouliennes, et de faire disparaître la hiérarchisation des lycées selon les filières et les zones scolaires.