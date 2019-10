Asiana Airlines condamnée à arrêter sa ligne Incheon-San Francisco pendant 45 jours

Photo : KBS News

Asiana Airlines devra suspendre ses vols reliant Incheon à San Francisco du 1er mars au 14 avril 2020. Le ministère sud-coréen des Transports a annoncé sa décision d’imposer une telle mesure administrative contre la deuxième plus grande compagnie aérienne du pays suite au verdict rendu le 17 octobre dernier par la Cour Suprême.Cette suspension a été déterminée de manière à réduire au maximum la gêne occasionnée auprès des usagers, cela en tenant compte de l’état des réservations. Les autorités ont explicitement demandé à Asiana Airlines de faire en sorte que ses clients puissent soit changer facilement les dates de leur billet et leur compagnie aérienne, soit se faire rembourser dans les meilleures conditions.Cette condamnation fait suite au crash d’un avion de la compagnie. Le vol OZ214 en provenance d'Incheon avait raté son atterrissage à l'aéroport de San Francisco, le 6 juillet 2013, après avoir percuté une digue située devant la piste. Parmi les 307 personnes présentes à bord du Boeing 777, l’accident avait fait trois morts et 187 blessés.En novembre 2014, le ministère sud-coréen de tutelle a ordonné à la compagnie aérienne fautive de mettre un terme à la ligne en question, pointant du doigt l’erreur des pilotes. Asiana Airlines n’a cependant pas voulu se soumettre à cette décision. En décembre 2015, elle a intenté un procès, réclamant à la justice le droit de poursuivre ses vols en raison des pertes à gagner. Cette dernière demande a été acceptée.En première et deuxième instance, la justice a donné gain de cause au ministère des Transports. Mais la compagnie a fait appel systématiquement. La Cour suprême a fini par trancher, confirmant les premiers verdicts.