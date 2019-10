Photo : YONHAP News

D’après les prévisions météorologiques, l’été indien devrait arriver à son terme ce soir. Les sud-Coréens n’ont donc plus qu’un jour pour profiter du soleil mais aussi et surtout de températures supérieures à 20°C. Quelques nuages sont attendus en fin de journée sur l’ensemble du territoire.Le thermomètre indiquera 24°C à Busan, 23°C à Daegu, et 22°C à Séoul, Daejeon et sur l’île de Jeju. À partir de demain, les températures tourneront entre 5 et 10°C en matinée, et autour de 15°C l’après-midi.