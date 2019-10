Célébration du 110e anniversaire de l’acte héroïque d’Ahn Jung-geun

Photo : KBS News

A Séoul, une cérémonie aura lieu demain dans le but de commémorer l’acte patriotique d’Ahn Jung-geun au Mémorial dédié à ce héros de l'indépendance de la Corée du Sud. Cet événement sera organisé à l’initiative de la Fondation commémorative d’Ahn Jung-geun.Y participeront 400 personnalités, y compris le ministre des Patriotes et des Anciens combattants, ainsi que Tony Ahn et Hwang Eun-ju, respectivement l’arrière-petit-fils et la petite fille maternelle d’Ahn Jung-geun.Dans le public, se trouveront notamment le capitaine et l’équipage du sous-marin de 1 800 tonnes qui porte son nom. Ce sera l’occasion pour eux de s’approprier l’esprit du soldat, à savoir le noble devoir du sacrifice pour la patrie.Pour rappel, Ahn Jung-geun a tué par balle le premier gouverneur général japonais de la péninsule coréenne, Hirobumi Ito, à la gare de Harbin, ville chinoise, le 26 octobre 1909. Son action a permis à la Corée de faire connaître au monde entier sa ferme volonté de prendre son indépendance.