Pourparlers nucléaires : Pyongyang met la pression sur Washington à l'approche de la date butoir

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, Kim Yong-chol a estimé que ce serait une erreur de la part de Washington s'il cherchait à dépasser la date fixée à la fin de cette année pour les négociations sur la question du nucléaire, et ce en raison des bonnes relations personnelles entre Kim Jong-un et Donald Trump. Le vice-président du comité central du Parti des travailleurs a tenu ces propos hier en qualité de président du Comité pour la paix en Asie-Pacifique.Le nord-Coréen a également remis en question l'appel lancé par le pays de l'Oncle Sam pour une dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée de la Corée du Nord lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Selon lui, la situation actuelle montre que le gouvernement américain tente d’isoler davantage le pays communiste au lieu de répondre à sa demande.Kim Yong-chol, qui était écarté depuis le sommet Pyongyang-Washington à Hanoï, est revenu sur le devant de la scène afin de mettre la pression sur l’administration Trump à l’approche de la date butoir fixée par le régime de Kim Jong-un. Ce dernier souhaite en effet que la Maison blanche présente avant la fin de l’année de nouvelles propositions dans le cadre des négociations bilatérales sur la dénucléarisation de la péninsule.