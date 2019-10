PPA : une barrière de 100 km construite pour bloquer les sangliers sauvages

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a décidé hier de dresser une barrière pour couper les déplacements des sangliers dans les provinces de Gyeonggi et de Gangwon du Nord. En effet, un total de quinze corps contaminés par la peste porcine africaine ont été identifiés jusqu’à présent, un cas de plus par rapport au nombre de cochons d'élevage infectés par l'épizootie.Un mur d'enclos d'une longueur dépassant 100 km sera construit, reliant des installations naturelles ou artificielles comme des routes principales ou des rivières.L'opération de chasse aux sangliers va également être étendue à plusieurs villes telles que Pocheon, Goyang et Gimpo. Les chasseurs ont pour mission de repousser les animaux vers le nord de la frontière et de les empêcher de fuir vers le sud.Les clôtures des fermes seront également renforcées pour barrer le passage des bêtes et des répulsifs anti-sangliers seront distribués.