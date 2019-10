Survol de B-52 américains en mer de l'Est : un message à Pyongyang, Pékin et Moscou

Photo : YONHAP News

L'armée de l'air des Etats-Unis a envoyé deux bombardiers B-52, capables de transporter des bombes atomiques, au-dessus du territoire sud-coréen dans le cadre d’une série d'entraînement. Selon le site Aircraft Spots, deux unités du B-52 américain ont décollé de Guam et ont été ravitaillées en vol par trois avions de type KC-135R lors d’opérations de survol dans le détroit de Corée et la mer de l’Est.Le vol de ces appareils, dont l’apparition dans la péninsule coréenne restait rare depuis la reprise du dialogue entre la Corée du Nord et les Etats-Unis, peut être interprété comme un message d’avertissement destiné au régime de Kim Jong-un. Rappelons que le pays communiste a repris ses essais de missiles balistiques à courte portée en mai dernier. Il a procédé le 2 octobre au lancement d’un nouveau type de missile balistique lancé par sous-marin (MSBS), baptisé « Pukguksong-3 ».La réapparition du B-52 dans la péninsule coréenne viserait également à mettre en garde la Chine et la Russie qui ont récemment effectué un exercice militaire conjoint à proximité de la mer de l’Est.