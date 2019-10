Lee Nak-yon devient le Premier ministre au mandat le plus long

Photo : YONHAP News

Lee Nak-yon est devenu le Premier ministre maintenu le plus longtemps en fonction depuis l’introduction de l'élection présidentielle au suffrage universel direct en Corée du Sud. En siégeant 881 jours au poste de chef du gouvernement, il a battu le record établi par l’ancien Premier ministre Kim Hwang-sik.Grâce à son expérience passée de journaliste pendant environ deux décennies, Lee a su briller à chaque audition parlementaire en donnant des réponses percutantes. Il est également réputé pour son autorité inébranlable qu'il exerce sur l’ensemble des ministres. Même les conseillers présidentiels n’y échappent pas.En matière de diplomatie, le Premier ministre s’est vu attribuer un pouvoir important de la part du président Moon Jae-in, et joue un rôle de premier plan. Lors de son tête-à-tête avec son homologue japonais Shinzo Abe qui a eu lieu le 24 octobre dernier, il a réussi à débloquer le dialogue entre Séoul et Tokyo.Les regards se tournent désormais vers sa position politique, car il doit décider, d'ici janvier 2020, d’un retour au sein du Minjoo, le parti gouvernemental, afin de pouvoir se présenter aux prochaines législatives, le 15 avril.