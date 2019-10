Un consortium public-privé sud-coréen devient coordinateur du projet d'un aéroport péruvien

La Corée du Sud et le Pérou ont signé vendredi dernier un accord de gouvernement à gouvernement (G2G) relatif à un projet de construction d'un nouvel aéroport de Chinchero au pied du Machu Picchu, symbole de la civilisation inca. Il s'agit, pour le pays du Matin clair, de son premier accord du genre dans le domaine des infrastructures.Selon le ministère de l'Aménagement du territoire et des Transports, ce trauté a été signé en présence du directeur chargé de la gestion des aéroports au sein du ministère, de l'Agence nationale pour la promotion du commerce extérieur et des investissements (Kotra) et des entreprises sud-coréennes participantes, entre autres. Côté péruvien, le gouverneur et le maire de Cuzco, ainsi que le maire de Chinchero.Le gouvernement péruvien avait lancé en octobre 2018 un appel d'offres pour construire un deuxième aéroport à Cuzco. Le Canada, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne et la Turquie y avaient répondu, tout comme la Corée du Sud, qui avait formé un consortium mixte. Soutenu par « Team Korea », une organisation composée de nombreuses entités publiques, ce groupe public-privé a fini par décrocher le contrat de gestion du projet (PMO), dont le montant atteint 30 millions de dollars.Le spectre des opérations de la Corée du Sud s’étendra depuis la sélection des entreprises participantes jusqu'à la mise en marche pour les essais, en passant par la gestion des processus et de la qualité des travaux.Le nouvel aéroport, dont la construction débutera en avril 2020, sera inauguré en 2024 et pourra accueillir 5 millions de passagers par an. Situé à 15 km au nord-ouest de la ville de Chinchero, l'établissement sera équipé d'une piste de 4 km.