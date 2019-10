Réforme du Parquet : manifestation et contre-manifestation à Séoul

Photo : YONHAP News

Samedi dernier, de nombreux citoyens réunis devant l’Assemblée nationale ont appelé à une rapide adoption du projet de réforme du Parquet comprenant la création d'une équipe indépendante chargée d'enquêter sur les allégations de corruption des hauts fonctionnaires.Les manifestants ont également proposé la création d’une équipe indépendante. Celle-ci aurait pour but d’enquêter sur les allégations selon lesquelles l’armée aurait étudié la possibilité d’imposer la loi martiale dans l’hypothèse où la Cour constitutionnelle n’aurait pas entériné la destitution de l’ex-présidente Park Geun-hye, afin de faire face à d’éventuels soulèvements populaires.Le même jour, plusieurs manifestations ont été organisées par les associations de conservateurs dans la capitale sud-coréenne afin de s’opposer à la réforme du Parquet et de réclamer l’arrestation de l’ancien ministre de la Justice Cho Kuk.Brandissant le drapeau sud-coréen et celui des Etats-Unis, les conservateurs ont exigé la démission du président Moon Jae-in et la libération de l’ex-présidente Park Geun-hye.La police a mobilisé près de 7 300 agents afin de prévenir tout débordement entre les deux blocs. 135 unités ont été déployées dans plusieurs endroits de Séoul afin de se préparer à une éventuelle situation d’urgence.