Les chefs des 3 groupes parlementaires se prononcent à l'Assemblée nationale

Photo : YONHAP News

Les patrons des trois groupes parlementaires prononceront leurs discours à partir d’aujourd’hui et durant trois jours.C’est tout d’abord le Minjoo, la formation présidentielle, qui s’est prononcé aujourd’hui devant les députés. Donnant la priorité à la création d’une société équitable, Lee In-young a souligné la nécessité de réaliser les réformes de quatre domaines prioritaires, à savoir le Parquet, le système électoral, le Parlement et le système d’intégration à l’université et au monde du travail.Na Kyung-won qui représente le Parti Liberté Corée (PLC), prendra la parole demain. Elle réaffirmera son opposition à la procédure accélérée dite « fast track ».Le chef de la formation Bareun-Avenir interviendra de son côté ce mercredi. Oh Shin-hwan pointera du doigt l’échec des différentes politiques mises en place par le président Moon Jae-in en matière d’économie, de diplomatie et de sécurité.Lors de la séance plénière qui commence le 31 octobre, pas moins de 164 projets de loi seront votés. Parmi eux se trouve celui pour la gratuité du lycée.