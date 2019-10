Monts Geumgang : Séoul propose une réunion de travail à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Suite à la demande de Pyongyang la semaine dernière de démanteler les installations touristiques construites par la Corée du Sud aux monts Geumgang, le gouvernement sud-coréen et le groupe Hyundai Asan ont chacun envoyé ce matin une lettre de notification par l’intermédiaire du Bureau de liaison intercoréen afin d'organiser une réunion de travail avec la Corée du Nord.C’est ce qu’a fait savoir aujourd’hui le porte-parole du ministère de la Réunification à travers un briefing régulier. Selon Lee Sang-min, cette discussion aurait pour but d’aborder la proposition du Nord et les nouvelles perspectives de développement touristique aux monts Geumgang.A ce propos, Séoul a réaffirmé sa position quant à sa volonté de résoudre l’ensemble des dossiers liés aux deux Corées à travers la discussion et le dialogue. Il a également souligné la nécessité de trouver une solution raisonnable au sort des installations qui appartiennent au groupe privé.Rappelons que le pays communiste a fait parvenir vendredi dernier une lettre au ministère de la Réunification et à Hyundai Asan dans laquelle il propose de discuter de la question du démantèlement via des échanges de documents.