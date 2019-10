Golf féminin : Ko Jin-young élue joueuse de l'année

Photo : YONHAP News

Ko Jin-young a été élue joueuse de l'année du circuit LPGA alors qu'il reste encore trois tournois à jouer lors de cette saison 2019. La numéro un mondiale est ainsi devenue la quatrième golfeuse sud-coréenne à remporter le prix individuel le plus prestigieux de la LPGA, après Park In-bee en 2013 et Park Sung-hyun et Ryu So-yeon en 2017.Rookie de l'année 2018, Ko a largement devancé sa concurrente et compatriote Lee Jeong-eun lors du tournoi BMW Ladies Championship qui se tenait hier à Busan en Corée du Sud, et pour ce prix attribué à la joueuse qui a récolté le plus grand nombre de points.Quant au tournoi, c’est Jang Ha-na qui l’a remporté, soit la quatorzième victoire de l’année pour le golf féminin sud-coréen.