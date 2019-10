Une stratégie nationale sur l'IA dévoilée d'ici la fin de l'année

Photo : YONHAP News

Le président de la République Moon Jae-in va proposer une stratégie nationale sur l’intelligence artificielle (IA) d’ici la fin de cette année. C’est ce qu’il a affirmé ce matin dans son discours liminaire prononcé lors du DEVIEW (Developer’s View) 2019, un événement organisé au COEX, à Séoul, autour de l’IA. Qualifiant cette nouvelle technologie de « compagnon de l’Humanité », le chef de l’Etat s’est engagé à en faire l’un des moteurs de l’innovation afin de créer une société axée sur l’Homme.Organisé chaque année par le premier portail Internet sud-coréen Naver, DEVIEW constitue la plus grande conférence dédiée à l’intelligence artificielle dans le pays. La présence du locataire de la Maison bleue témoigne d’une forte volonté politique de développer les nouvelles industries à commencer par l’IA.Selon Moon, son développement va permettre de relever les nouveaux défis de la société d’aujourd’hui comme la vieillesse de la population, le bien-être des personnes âgées vivant seules, la prévention des crimes, etc.Afin de permettre aux développeurs de faire pleinement preuve de leur imagination, le numéro un sud-coréen s’est engagé à améliorer les convergences entre différents secteurs et à favoriser la coopération entre scientifiques, ingénieurs, artistes et étudiants.