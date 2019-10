La 5e statue de la fille de la paix érigée sur le sol américain

Photo : YONHAP News

Une cérémonie d’inauguration de la statue de la « fille de la paix » s’est déroulée hier, en Virginie. Il s’agit de la 5e statue de wianbu érigée aux Etats-Unis.Il aura fallu trois ans pour que ce monument dédié aux victimes de l’esclavage sexuel perpétré par l’armée nippone pendant la Seconde guerre mondiale, trouve un emplacement définitif.Lors de la cérémonie qui s’est tenue dans le quartier coréen d’Annandale, plusieurs responsables de l’Etat de Virginie et des expatriés coréens étaient présents. La présence de Gil Won-ok, victime survivante de la barbarie âgée de 93 ans, a également attiré l'attention.Le comité chargé de l'installation de cette statue a exprimé sa volonté de préserver ce monument symbolique afin de demander des excuses sincères et des indemnisations à Tokyo, tout en sensibilisant à la vérité de l'histoire, aux droits de l'Homme et à la paix.