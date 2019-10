La Corée du Sud veut stabiliser les prix des légumes à l’approche du kimjang

Photo : YONHAP News

Les prix à la consommation des choux ne cessent de croître et ont atteint le weekend dernier 5 680 wons, soit 4,39 euros, l’unité. Il s'agit d'un bond de 60 % par rapport à l'an dernier et de 93 % comparé aux années précédentes.Une telle augmentation qui s'explique par les nombreux typhons survenus en septembre et par la superficie des terres cultivées réduite de 17 % par rapport à la moyenne annuelle. La récolte de cette année est donc estimée à 1,1 million de tonnes, soit 21 % de moins que les années précédentes. De son côté, le navet a vu reculer sa production de 18 %.En somme, les frais dans un foyer de quatre personnes pour réaliser le « kimjang », autrement dit la préparation du kimchi, le chou fermenté et pimenté, pour l’hiver, atteindra cet automne 300 000 wons, soit à peu près 231 euros, ce qui correspond à une hausse de 10 % sur un an.Le gouvernement a donc décidé d'acheter 7 000 tonnes de choux pour les mettre sur le marché à la mi-novembre, période à laquelle les ménages sud-coréens font le kimjang. D'autres mesures devraient être prises pour augmenter l'offre de 20 % et stabiliser les prix des ingrédients de ce plant d'accompagnements dont les Coréens ne se passent pas.